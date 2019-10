19.10.2019 h 10:22 commenti

Manca il personale Ata e per otto scuole potrebbe scattare un orario ridotto

La denuncia del sindacato Cgil Flc: sono stati chiesti diciannove incarichi ma l'ufficio scolastico regionale ne ha concessi solo undici. Di Santo: "Un'emergenza che dura da anni. I collaboratori scolastici hanno una funzione fondamentale"

Mancano i collaboratori scolastici in almeno otto istituti comprensivi pratesi.

Una carenza che potrebbe rendere difficile la gestione delle scuole e la sorveglianza degli alunni negli istituti Castellani, Cpia, Convenevole, Mazzoni, Primo Levi, Marco Polo, Pacetti e Pertini.

L'allarme è stato lanciato dalla Cgil. "A settembre – spiega la segretaria Flc Filomena Di Santo – l'ufficio scolastico regionale ha assegnato alla provincia di Prato diciannove posti in deroga, che comunque sono insufficienti a coprire tutte le richieste della scuola. Ne sono stati chiesti altri venti , accordati prima undici e poi nove, quindi ci troviamo ancora in grosse difficoltà a gestire questa situazione".

A settembre i dirigenti stimano il bisogno di personale Ata in base alle iscrizioni e poi inviano le richieste all' ufficio scolastico regionale, il loro compito è di aprire, chiudere la scuola, sorvegliare gli alunni durante la ricreazione, operazione particolarmente delicata per asili e scuole materne. "L'ufficio regionale scolastico – continua Di Santo – ha cambiato le carte in tavola senza avvertirci, questo è un comportamento grave. Abbiamo chiesto chiarimento e continuiamo a richiedere un maggior numero di personale Ata".

Le prime conseguenze di questa situazione si sono vissute al comprensivo Pertini di Vernio dove, alla scuola d'infanzia di Luicciana, l'apertura e la chiusura, fino a che è rimasto in vigore l'orario provvisorio, ha subito variazioni d'orario. "Ora spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – riusciamo a garantire il servizio con gli straordinari del personale. Sono fiducioso che si arriverà a una soluzione entro la fine della prossima settimana, noi ne abbiamo chiesti due".

Intanto sono stati assegnati tutti i posti per i dirigenti ammnistrativi, figura fondamentale per le scuole che ha anche il compito di redigere il bilancio. "I quattro posti vacanti – conclude Di Santo – sono stati coperti, una battaglia vinta".



