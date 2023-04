27.04.2023 h 15:24 commenti

Personal trainer ucciso davanti a casa, condannati il killer e l'autista

Il brutale omicidio avvenne a Comeana nel novembre 2021. In abbreviato il giudice ha inflitto 20 anni al pluripregiudicato che sparò centrando l'arteria femorale della vittima e 10 anni e otto mesi al complice

Più di trent'anni di carcere per l'omicidio di Gianni Avvisato, il personal trainer di 38 anni ucciso con un colpo di pistola sulla porta di casa, in via Boccaccio a Comeana, il 24 novembre 2021. Così ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Leonardo Chesi al termine del processo con rito abbreviato: 20 anni a Stefano Marrucci (nella foto), il pluripregiudicato di 56 anni accusato di aver fatto fuoco, e 10 anni e 8 mesi a Andrea Costa, il manovale di 36 anni accusato di aver fatto da autista, entrambi imputati di omicidio volontario e porto abusivo di arma. Per Marrucci la sentenza ha ricalcato la richiesta del pubblico ministero, mentre per Costa, difeso dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, le cose sono andate diversamente: pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche e pronunciato l'assoluzione per il porto abusivo di arma, il giudice è andato oltre i 10 anni chiesti dall'accusa.

Il personal trainer, secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, fu ucciso per futili motivi, probabilmente per qualche parola non gradita scritta sui social. Marrucci, che era agli arresti domiciliari, andò a casa del trentottenne insieme a Costa. I due partirono da Firenze con la macchina del manovale e arrivati in via Boccaccio, suonarono alla porta di Avvisato. Una breve discussione e poi il colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata. Il colpo centrò l'arteria femorale.

Per i carabinieri fu un'indagine lampo: le telecamere di sorveglianza installate nella zona e le testimonianze dei vicini di casa fecero subito emergere un quadro chiaro.

Il primo a finire in manette fu Costa e le sue dichiarazioni furono decisive. Marrucci, già autore di un omicidio nel 1987, fu arrestato una decina di giorni dopo in un affittacamere a Firenze dove si era nascosto e dove fu trovata l'arma del delitto. A suo carico anche altre accuse: evasione dagli arresti domiciliari, detenzione di munizioni e ricettazione della pistola usata per uccidere, una Beretta calibro 9 in dotazione alla questura di Livorno e il cui furto era stato denunciato nel 2014.



