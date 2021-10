22.10.2021 h 19:15 commenti

Persona travolta e uccisa da un treno. Circolazione bloccata tra Prato e Pistoia

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio all'altezza del sottopasso di via Erbosa a Chiesanuova

Tragedia sulla linea ferroviaria tra Prato e Pistoia. Un uomo di 80 anni è stato travolto e ucciso da un treno all'altezza del sottopasso di via Erbosa a Chiesanuova, tra le stazioni del Serraglio e quella di Borgonuovo. Dopo l’urto con il treno il corpo è finito nella strada sottostante. E' successo poco prima delle 19 di oggi, 22 ottobre.

Immediato l'allarme dato al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d’oro di Montemurlo inviata dal 118. Purtroppo, però, per l'uomo non c'era più niente da fare. Bloccata la circolazione ferroviaria, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria per fare gli accertamenti del caso. Da chiarire come mai l'uomo si trovasse sui binari, non è escluso che si tratti di un gesto volontario.