30.03.2023 h 14:45 commenti

Persona investita da un treno, circolazione sospesa tra Prato centrale e Pistoia

E' successo poco dopo le 13 tra le stazioni di Borgonuovo e il Serraglio lungo la linea Pistoia Prato. Sul posto sta operando la polizia

Un giovane di origine straniera è stato travolto da un treno lungo la tratta Pistoia-Prato tra le stazioni di Borgonuovo e il Serraglio. E' successo poco dopo le 13 di oggi, 30 marzo. Sul posto sta operando la polizia, con il supporto della Scientifica. La rimozione del cadavere è a cura dei servizi funebri della Croce d'oro di Prato. Pesanti le ripercussioni per i collegamenti anche da e per Firenze. La circolazione infatti, è sospesa tra Prato Centrale e Pistoia, tratto per cui è attivo il servizio sostitutivo con bus. Tra le 15.30 e le 16 la circolazione dei treni è stata riattivata.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus