Perseguita la ex fino a incendiare la sua auto, 43enne condannato per stalking

La sentenza pronunciata dal tribunale appena un mese prima della prescrizione e a sette anni di distanza dai fatti. La donna diventata bersaglio di angherie di ogni tipo dopo aver deciso di interrompere la relazione

Per mesi ha tormentato l'ex fidanzata seguendola ovunque, inviandole messaggi anonimi, creando profili falsi sui social per entrare in contatto con lei, ascoltando telefonate e spiando conversazioni chat attraverso programmi installati di nascosto. Un crescendo di ostilità e di vessazioni culminato nell'incendio dell'auto della donna. Oggi, mercoledì 24 febbraio, a sette anni dai fatti e appena un mese prima della prescrizione, l'imputato, un italiano ora 43enne, è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione dal tribunale di Prato per stalking. Una vicenda costellata di denunce e controdenunce: quelle della donna contro l'ex, e quelle dell'imputato contro la donna e il padre di lei, queste ultime archiviate. Uno scambio di accuse cominciato subito dopo la fine della relazione, decisa dalla donna che, da quel momento, diventa bersaglio delle pesantissime attenzioni dell'ex che non la lascia in pace. La goccia che fa traboccare il vaso è l'incendio appiccato all'auto della donna parcheggiata sotto la casa dei suoi genitori, in piena notte.

Ogni singola azione dell'imputato è stata ricostruita dagli investigatori che hanno fornito alla procura tutti gli elementi necessari per chiedere e ottenere un processo per stalking. La vittima, assistita dall'avvocato Michele Nigro, provata dalla lunga persecuzione che le ha creato profondi stati di ansia e di angoscia, si è costituita parte civile.



