Perseguita la ex compagna, 46enne sottoposto alla sorveglianza speciale

L'uomo dovrà anche tenersi lontano dai luoghi frequentati dalla donna e non potrà in nessun modo comunicare né con lei né con i suoi familiari

Un pratese di 46 anni è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e a una lunga serie di prescrizioni dopo essersi reso protagonista, negli ultimi anni, di numerosi atti persecutori e di violenza nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato disposto dall'ufficio misure di prevenzione del Tribunale e notificato dagli agenti dell'Anticrimine sulla base di elementi che hanno fatto emergere la "pericolosità qualificata" del 46enne.

L'uomo non potrà nemmeno avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla ex compagna dalla residenza alla sede di lavoro. In ogni caso dovrà tenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla donna e non potrà comunicare né con lei né con i suoi familiari con ogni mezzo dalla posta al telefono.