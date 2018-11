12.11.2018 h 12:44 commenti

Perseguita la ex che lo aveva lasciato perché troppo violento: denunciato

Si tratta di un 35enne che abita a Carmignano. E' stata la donna a denunciarlo ai carabinieri che poi hanno svolto tutti gli accertamenti

Ha minacciato e picchiato la ex compagna, cercando in tutti i modi di riallacciare una relazione finita proprio a causa del suo comportamento violento. Per questo un 35enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Carmignano per il reato di atti persecutori.

Secondo quanto appurato dai militari, l'uomo dopo una relazione di convivenza con una 34enne del paese era stato lasciato perché lei lo riteneva possessivo e talvolta violento. Lui però, invece di farsene una ragione, ha iniziato a minacciarla ed in alcune circostanze l’ha picchiata. La vittima, non più convivente con il ragazzo, ha trovato il coraggio di denunciare i fatti al comandante della Stazione di Carmignano che ha seguito la vicenda. Dopo aver raccolto tutti gli elementi utili alle indagini, per il convivente è scattata la denuncia a piede libero per il reato di stalking.



