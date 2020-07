18.07.2020 h 12:36 commenti

Perseguita l'ex badante dei suoi genitori con cui ha avuto una breve relazione, arrestato

L'uomo è stato sorpreso dalla polizia sotto la casa della donna ed è scattato l'arresto in flagranza di reato

Si erano conosciuti quando lei faceva la badante ai genitori di lui e per un breve periodo hanno avuto una relazione, ma quando tutto è finito lui ha iniziato a tormentarla con valanghe di messaggi sul telefono, pedinamenti e appostamenti. Lunedì scorso, 13 luglio, la polizia, a cui la donna si è rivolta, lo ha sorpreso proprio sotto casa della sua ex in via del Palco. E' scattato quindi l'arresto in flagranza di reato per atti persecutori.

A finire in manette un sessantenne pratese che ha atteso la convalida del Gip in carcere e che ora si trova ai domiciliari nella casa del padre con il divieto di avvicinarsi e di contattare l'ex con qualsiasi mezzo.

Per la donna, romena di 31 anni, è la fine di un incubo. L'uomo l'ha ossessionata rendendole impossibile vivere e lavorare. Il suo telefono era continuamente tempestato di messaggi i cui contenuti spaziavano dalle più romantiche richieste di rimettersi insieme a minacce e pesanti offese. Bombardamento a cui si aggiungevano i continui pedinamenti e le richieste di incontro che creavano in lei turbamento e preoccupazione anche per l'incolumità della sua figlia minorenne.

In questo mese la donna ha denunciato il suo ex per tre volte a cui si è aggiunta la richiesta d'intervento di lunedì scorso che ha fatto scattare l'arresto.

Da oggi la donna può tornare alla normalità senza bisogno di guardarsi alle spalle quando esce di casa o da lavoro.

