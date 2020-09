17.09.2020 h 18:52 commenti

Perseguita il suo giovane ex dopo la fine della relazione da cui è nata anche una figlia, 44enne condannata

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2017. L'amore tra i due comincia quando lui ha appena 18 anni. La storia finisce male con una denuncia contro la donna per stalking. Ieri la condanna a un anno e 4 mesi

Vicina ai quarant'anni lei, appena 18 lui: prima l'amore e una figlia, poi l'odio che si trasforma in persecuzione, ingiurie e minacce, in denunce reciproche. La donna, oggi 44enne, finita sotto processo con l'accusa di stalking, è stata condannata a un anno e 4 mesi di reclusione e al risarcimento del danno – 4mila euro – al suo giovane ex, assistito dall'avvocato Roberta Roviello. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2017. Quando la relazione si interrompe, la donna comincia a tormentare il padre di sua figlia con centinaia di messaggi, telefonate a ogni ora del giorno e della notte, pedinamenti, appostamenti. Una presenza continua che il giovane cerca di allontanare e la sua denuncia, presentata tre anni fa, porta ad un provvedimento cautelare nei confronti della donna a cui viene fatto divieto di avvicinare l'ex e di farsi vedere nei posti da lui frequentati. Nelle carte del processo i toni minacciosi dei messaggi – anche duecento in un giorno – le ingiurie, le offese, le visite a sorpresa sotto casa con urla anche alla presenza della loro bambina. Un atteggiamento ostile che non risparmia nessun canale, dai social ai luoghi che il giovane frequenta sia per motivi di lavoro che nel tempo libero. Una tempesta di frasi scritte e di messaggi vocali che vengono indirizzati anche agli ex suoceri. Per il giovane è talmente pesante la situazione che comincia a manifestare anche stati di ansia e di stress che lo inducono a cambiare abitudini, numero di telefono, giro di frequentazioni. Ieri, giovedì 17 settembre, la vicenda è finita davanti al giudice del tribunale di Prato che ha pronunciato la sentenza di condanna accogliendo la tesi dell'avvocato Roviello.



Edizioni locali collegate: Prato

