Perseguita e minaccia la moglie dopo la separazione: divieto di avvicinamento per un 60enne

Il bilancio degli ultimi 12 mesi del lavoro portato avanti dal gruppo di magistrati della procura che si occupa di 'fasce deboli'. Il procuratore: "Lo stalking quasi sempre scatenato dal rifiuto della fine della relazione"

Non ha accettato la decisione della moglie di separarsi da lui e ha iniziato a perseguitarla. Pedinamenti, appostamenti, messaggi, telefonate, mail e minacce di morte: una pressione costante, una tensione continua che ha spinto una donna a denunciare l'ex marito. L'uomo, 60 anni, pratese, non ha mollato la presa neppure dopo aver ricevuto, a inizio di quest'anno, l'ammonimento del questore che gli intimava di mettere fine ai suoi atteggiamenti molesti. Alla fine, la donna ha denunciato di nuovo e per il sessantenne il giudice delle indagini preliminari ha disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex.

E' l'ultimo dei 530 procedimenti penali che la procura di Prato ha aperto negli ultimi 12 mesi per le ipotesi di reato riconducibili alle cosiddette 'fasce deboli'. Stalking, come in questo caso, maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale le contestazioni mosse nei confronti degli indagati. Un filone che non mostra segnali di arretramento, anzi.

“Crescono le denunce – il commento del procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi – ogni giorno apriamo fascicoli che riguardano fatti, quasi sempre penalmente rilevanti, che riguardano coniugi, conviventi, fidanzati e più in generale la cerchia familiare”. Da anni la procura ha istituito un gruppo speciale di lavoro che si occupa di 'fasce deboli', coordinato dal sostituto Laura Canovai. Difficile fare un identikit dell'indagato: gli stranieri sono un po' più degli italiani, l'estrazione economica è varia così come la fascia d'età. “A scatenare lo stalking – spiega Nicolosi – è principalmente il rifiuto della separazione e poco c'entra l'età visto che il fenomeno si manifesta anche tra i giovani. Scatta una molla che spinge l'indagato a evitare la fine della relazione e per raggiungere l'obiettivo si mettono in atto comportamenti persecutori che talvolta sfociano in altri reati”.

Nell'elenco dei 530 procedimenti dell'ultimo anno rientra anche un fenomeno relativamente nuovo: lo stalking condominiale. “Si tratta di quei contrasti tra vicini di casa che vanno oltre le dinamiche fisiologiche – dice il procuratore – dispetti, liti, azioni di fastidio che, quando ripetute e abituali, diventano stalking e finiscono nell'inchiesta penale”.



