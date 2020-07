13.07.2020 h 14:26 commenti

Permesso di soggiorno per chi denuncia lo sfruttamento sul lavoro: accordo tra sindacati e Procura

Collaborazione diretta tra Cgil, Cisl e Uil e il procuratore Nicolosi. Obiettivo: garantire un sistema di protezione a chi decide di puntare il dito contro il datore di lavoro che non rispetta le regole

Il rinnovo del permesso di soggiorno (per questioni di giustizia) come incentivo al lavoratore che, denunciando la sua condizione, decide di sottrarsi allo sfruttamento. E' questo, in estrema sintesi, il contenuto di un protocollo firmato oggi, lunedì 13 luglio, dal procuratore della Repubblica di Prato, Giuseppe Nicolosi, dal sostituto Lorenzo Gestri nella sua qualità di coordinatore del gruppo Sicurezza del lavoro, dai vertici territoriali di Cgil, Cisl e Uil e di Filctem, Femca e Uiltec. Un patto di collaborazione diretta per frenare il sempre più esteso e radicato fenomeno dello sfruttamento lavorativo di cui sono vittime predilette gli stranieri, spesso clandestini, assunti con finti contratti part-time, costretti a turni massacranti in cambio di stipendi modestissimi.

“Un protocollo – dicono i sindacati – che vuol difendere questi lavoratori da un sistema di produzione illegale che riguarda ormai tutti i settori, dall'agricoltura all'industria ai servizi”.

Il sindacato si propone come 'punto di primo soccorso', vale a dire come riferimento per dare assistenza ai lavoratori stranieri che intendono ribellarsi al sistema e come ponte tra la loro denuncia e la procura. Un percorso semplificato che darà la possibilità a chi denuncia di accedere al rinnovo del permesso di soggiorno per questioni di giustizia attraverso un parere rilasciato dal procuratore al questore. “Sono tanti i lavoratori che non denunciano per timore di restare senza lavoro – hanno spiegato i sindacalisti – soprattutto se è vicino alla scadenza il permesso di protezione internazionale cancellato dal decreto Salvini”. Sono anche i tempi lunghissimi dei processi a creare difficoltà e timori: il lavoratore che denuncia rischia di non arrivare nemmeno davanti al giudice perché nel frattempo scade il titolo per stare in Italia ed è costretto a rimpatriare oppure a entrare nel girone dei clandestini diventando a sua volta trasgressore della legge. Ecco che il permesso di soggiorno per questioni di giustizia può diventare uno strumento valido ed efficace: un primo rilascio per sei mesi, rinnovabile per un anno e comunque per la durata del procedimento penale.

Diverse le inchieste che la procura ha portato avanti negli ultimi anni relativamente allo sfruttamento dei lavoratori: tutto si è concluso prima di arrivare al dibattimento perché gli imputati hanno scelto riti alternativi come il patteggiamento o il processo con rito abbreviato. E se invece l'imputato sceglie la 'strada lunga'? Ecco, in questo caso è necessario prevedere una forma che consenta al lavoratore di essere in regola con il permesso di soggiorno e, in virtù di questo, stare dentro al processo senza le limitazioni imposte dall'eventuale condizione di clandestinità.

Intanto il procuratore ha espresso preoccupazione e insieme speranza per il 'Patto lavoro sicuro' della Regione Toscana ormai prossimo alla scadenza. “Il 31 dicembre finisce questo percorso – le parole di Nicolosi – l'augurio è il rinnovo per continuare l'attività e per mantenere quelle risorse che ci sono state date e che ci consentono di lavorare in modo efficiente ed efficace; senza, lo dico apertamente, sarebbe tutto più difficile”.



