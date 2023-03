14.03.2023 h 15:10 commenti

Permessi facili, la procura vuole processare 163 persone. Depositate le richieste di rinvio a giudizio

L'elenco degli imputati accorciato dalle accertate irreperibilità: una cinquantina le persone che non sono state rintracciate. L'inchiesta, che risale al 2020, portò a galla l'ntreccio tra professionisti italiani e imprenditori cinesi per il rilascio del permesso di soggiorno a stranieri privi dei requisiti e per evitare alle aziende di diventare contribuenti del fisco

nadia tarantino

Migliaia di intercettazioni telefoniche e altrettante ambientali, una quantità incalcolabile di documenti e certificati, un numero impressionante di persone tenute sotto controllo e identificate. L'inchiesta 'Easy permit', targata ottobre 2021, sta tutta nelle quasi 70mila pagine contenute nei 44 faldoni che il sostituto Lorenzo Boscagli ha inviato nei giorni scorsi all'ufficio del giudice delle udienze preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio per 163 imputati – 14 italiani e il resto cinesi – accusati di aver contribuito, ognuno per la propria parte, al sistema che avrebbe consentito il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a stranieri privi dei requisiti previsti dalla legge. Nell'elenco, ridotto di una cinquantina di posizioni per effetto delle accertate irreperibilità, ci sono commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti contabili e impiegati italiani, imprenditori e faccendieri cinesi. Sarà il gup Leonardo Chesi, nelle prossime settimane, a decidere il destino giudiziario di ciascuno, compresi i quattro professionisti (i coniugi Alessandro Frati e Alessandra Belliti dell'omonimo studio di consulenza del lavoro, Wu Chao dello studio Rw, Giuseppe Cannatà, titolare di uno studio di consulenza fiscale) che sono già a processo con rito immediato ( leggi ) e che ora rischiano di essere chiamati a rispondere anche di altre contestazioni. Un procedimento che, visti i numeri, rischia di arenarsi, esattamente come sta succedendo al processo 'China truck': da mesi, i 42 imputati sono in attesa dell'apertura del dibattimento, più volte rinviata a causa dei difetti di notifica (leggi) e una volta anche per il mancato trasferimento dei 56 faldoni in aula ( leggi ).L'indagine 'Easy permit', condotta dalla guardia di finanza e coordinata dai sostituti Boscagli e Gestri (quest'ultimo di recente ha ottenuto il trasferimento alla procura di Firenze e attualmente è in forza alla Direzione distrettuale antimafia), portò a galla una fitta rete di rapporti tra professionisti italiani e imprenditori cinesi. Una fitta rete di rapporti che, secondo il convincimento degli investigatori, avrebbe consentito da una parte di fabbricare a tavolino i documenti necessari a chiedere e ottenere il permesso di soggiorno anche a quegli stranieri non in regola con i requisiti (contratto di lavoro, dichiarazione dei redditi ecc.), dall'altra di rendere invisibili agli occhi del fisco le confezioni e i pronto moda presso cui i cinesi risultavano dipendenti. Posizioni lavorative – sempre stando alle accuse – che spesso erano tali solo sulla carta, in aziende intestate a questo o a quel prestanome e, addirittura, qualche volta neppure mai esistite come le due che nel giro di tre anni avevano assunto 339 lavoratori.L'inchiesta è tra le più grosse portate a termine a Prato: 209 gli indagati iniziali, 8 le misure di custodia cautelare, 400 i finanzieri impegnati negli arresti e nelle perquisizioni andate avanti per giorni ( leggi ).Nutrito il parterre della difesa. Tra gli avvocati figurano Nesti, Magni, Guarducci, Fantappiè, Capano, Panerai, Bandoni, Vannucchi, Fioravanti, Renna, Rocca, Denaro, Veltri, Tresca, Meoni, Nati, Nicolosi, Lorenzetti, Febbo, Malerba, Cavaciocchi, Ancona.