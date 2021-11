05.11.2021 h 14:04 commenti

Permessi facili, contributi pubblici ad aziende non meritevoli grazie alle truffe dei professionisti

Il nuovo possibile filone d'indagine è emerso durante l'udienza al tribunale del Riesame che ha confermato le misure cautelari a carico di due consulenti, respingendo il loro ricorso

nt

Aziende con una così credibile e solida parvenza di finta regolarità da riuscire ad accedere ai fondi pubblici come, ad esempio, cassa integrazione Covid e indennità di disoccupazione. C'è anche questo nell'ultimo intreccio di professionisti italiani e imprenditori cinesi portato in superficie dalla procura con l'inchiesta 'Easy permit'. Non una contestazione formale agli otto destinatari di custodia cautelare ma un filone di indagine parallelo al quale stanno lavorando in queste ore guardia di finanza e Inps e che, insieme ad altri elementi, è servito ai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli per convincere il tribunale del Riesame a non revocare le misure agli unici due indagati che hanno presentato ricorso. Ecco che al consulente fiscale Giuseppe Cannatà, titolare dell'omonimo studio professionale, è stato confermato l'arresto ai domiciliari, e al consulente Paolo Santangelo, a capo dello studio che porta il suo nome, è stato confermato l'obbligo di dimora e di firma.I giudici del Riesame hanno sposato la tesi della procura, quella, cioè, di un sistema che consentiva, a seconda delle necessità, il rilascio di permessi di soggiorno a chi ne aveva bisogno, di rendere le aziende invisibili agli occhi del fisco, e di schermare le società in modo che il vero titolare, nascondendosi dietro il prestanome, potesse risultare un normalissimo operaio e in questa veste fare e disfare senza rischi. Gestri e Boscagli hanno insistito sulla forza del sistema che, anche dopo il 2018 – anno al quale si fermano le accuse dell'inchiesta 'Easy permit' – ha continuato a funzionare e a alimentare il serbatoio delle illegalità: diversi, per fare un esempio, i permessi di soggiorno rilasciati negli anni successivi proprio grazie all'impalcatura di finta documentazione.Un'inchiesta – l'ennesima sulla 'collaborazione malata' tra colletti bianchi e faccendieri cinesi – che conta 210 indagati e 8 ordinanze di custodia cautelare: arresti domiciliari per Wu Chao dello studio Rw (avvocato Denaro), per i coniugi Alessandro Frati e Alessandra Belliti dello studio Frati&Belliti, per i coniugi Giuseppe Cannatà e Marta Gabbriellini (avvocati Meoni e Fantappiè, la donna è stata scarcerata e messa all'obbligo di dimora con divieto di lasciare l'abitazione tra le 22 e le 6), per le sorelle Hu Jiejie detta Gessica e Hu Wiejie detta Sara (avvocati Bandoni e Vannucchi) quest'ultima messa all'obbligo di dimora), titolari dello studio Lx; obbligo di dimora e firma per Paolo Santangelo (avvocato Biguzzi). Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono falsità ideologica in atti pubblici, favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato italiani di stanieri privi di titolo, contraffazione, alterazione o utilizzo di documenti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.Intanto, nella mattina di oggi, venerdì 5 novembre, Hu Jiejie è stata sentita, su richiesta dei suoi avvocati, dai sostituti Gestri e Boscagli; la donna, insieme alla sorella e a Cannatà, aveva già risposto all'interrogatorio di garanzia, mentre tutti gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.