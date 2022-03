14.03.2022 h 14:21 commenti

Permessi facili, aperto il processo. Scarcerati i coniugi consulenti del lavoro

Stralciate le posizioni di tre professionisti italiani e di un imprenditore cinese, gli unici rimasti agli arresti domiciliari. L'inchiesta dei sostituti Gestri e Boscagli risale allo scorso ottobre. Gli indagati sono 210: il loro destino verrà deciso entro poche settimane con la chiusura dell'indagine preliminare

Dopo cinque mesi di arresti domiciliari, i coniugi Alessandro Frati e Alessandra Belliti, i due consulenti del lavoro finiti al centro dell'ultima inchiesta della procura di Prato sui permessi facili ai cinesi, sono tornati in libertà. Il tribunale ha accolto la richiesta del loro difensore, Antonino Denaro, che già aveva ottenuto la fine dei domiciliari per l'imprenditore cinese Wu Chao, titolare dello studio Rw. Il tribunale ha stabilito che non ci sono elementi a giustificare la custodia cautelare a carico degli imputati. E' invece ancora agli arresti il consulente fiscale Giuseppe Cannatà, difeso dagli avvocati Meoni e Fantappiè che hanno già depositato l'istanza di scarcerazione. Per tutti e quattro è cominciato il processo con rito immediato: si tratta di uno stralcio rispetto all'inchiesta 'madre' che conta 210 indagati e che presto arriverà al traguardo. Secondo il convincimento dei titolari dell'imponente inchiesta, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, gli imputati sarebbero stati parte integrante del sistema che si sarebbe mosso su tre fronti: consentire ai cinesi senza requisiti di ottenere ugualmente il permesso di soggiorno, rendere le aziende invisibili agli occhi del fisco, schermare i veri titolari attraverso i prestanome.Oggi, mercoledì 14 marzo, il processo è entrato nel vivo. Tra gli altri testimoni, le sorelle Hu Jiejie detta Gessica e Hu Wiejie detta Sara (avvocati Bandoni e Vannucchi), titolari del centro di elaborazione dati Lx, anche loro finite in manette ma rimesse in libertà dopo poche settimane grazie all'interrogatorio rilasciato al giudice delle indagini preliminari. Entrambe hanno cambiato strategia e, a differenza di quanto fatto dopo l'arresto, si sono avvalse della facoltà di non rispondere e dunque, davanti al giudice del dibattimento non hanno confermato le dichiarazioni del passato, e cioè che il loro studio ingaggiava i clienti ma che erano poi i professionisti italiani a seguire le pratiche e a mettere insieme tutte le carte utili alle diverse esigenze. Una versione opposta a quella dell'unico italiano che ha parlato nell'interrogatorio di garanzia, il consulente fiscale Cannatà, secondo cui, invece, almeno il suo studio si sarebbe limitato all'intermediazione fiscale e tributaria presentando materialmente le dichiarazioni fiscali preparate però con i dati forniti dall'ufficio delle due sorelle. Un passacarte, insomma, e niente più. Sarà il processo a stabilire quale ruolo hanno avuto – se lo hanno avuto – i professionisti. Prossima udienza l'11 aprile.L'indagine preliminare è intanto alle battute finali: tempo qualche settimana e la procura deciderà il destino dei 210 indagati, per la maggior parte cinesi, coinvolti nella maxi nchiesta che per lunghissimo tempo ha impegnato la guardia di finanza.