26.01.2022

Permessi facili ai cinesi e frode all'erario, via al processo per i colletti bianchi dell'inchiesta Easy Permit

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della procura di procedere con il giudizio immediato. Tutti i quattro professionisti sono ancora detenuti agli arresti domiciliari

Si è aperto oggi, 26 gennaio, davanti al Tribunale di Prato, il processo per i quattro principali imputati della recente inchiesta Easy Permit che ha fatto emergere ancora una volta un sistema di complicità tra i colletti bianchi e l'illegalità cinese e che ha portato complessivamente a oltre 200 indagati e a 8 misure cautelari. Si tratta di Chao Wu, di Giuseppe Cannatà, di Alessandro Frati e della moglie Alessandra Belliti, tutti titolari di studi professionali, tutti ancora agli arresti domiciliari dallo scorso 13 ottobre. Il loro processo sarà con giudizio immediato, così come disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura. Processo che entrerà nel vivo già da metà marzo.

L'inchiesta, coordinata dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, ha evidenziato lo stretto legame tra i cosiddetti colletti bianchi e l'imprenditoria cinese per creare schermature sia per frodare l'erario che per ottenere facilmente permessi di soggiorno. Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono falsità ideologica in atti pubblici, favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato italiani di stanieri privi di titolo, contraffazione, alterazione o utilizzo di documenti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Alla base del sistema ci sono l'utilizzo di prestanome a cui intestare l'attività, il connesso meccanismo apri/chiudi nel giro neanche di tre anni di vita dell'azienda che consente di lasciare l'erario con il cerino in mano e le ditte fantasma. Nel mezzo ci sono contratti di lavoro fittizi per far ottenere i permessi di soggiorno ai connazionali e bilanci truccati. Operazioni che secondo l'accusa non possono essere realizzate senza la complicità dei professionisti, i colletti bianchi appunto.