13.10.2021 h 10:30 commenti

Permessi di soggiorno facili, sette arresti e centinaia di perquisizioni a Prato. Coinvolti studi professionali

All'alba di stamani 400 militari della guardia di finanza hanno eseguito 8 misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. Si tratta di "colletti bianchi" che agevolano le pratiche fittizie

L'operazione della guardia di finanza di Prato che oggi, 13 ottobre, ha visto impegnati oltre 400 militari, personale dell'Inps, della Polizia municipale e dell'Asl, in 142 perquisizioni e nell'esecuzione di 8 misure cautelari, si chiama "Easy Permit", permessi facili, ma in realtà ha portato a galla molto di più: è l'ormai solito sistema di complicità tra i colletti bianchi e l'imprenditoria cinese per schermare le proprie attività rispetto alle responsabilità penali e amministrative e ai debiti con l'erario anche attraverso l'uso di prestanome.

OLTRE 200 INDAGATI E 8 MISURE CAUTELARI

Le 8 persone (cinque italiani e tre cinesi) raggiunte da misura cautelare e difese tra gli altri dagli avvocati Tiziano Veltri e Antonino Denaro, sono due consulenti del lavoro, un commercialista, due titolari di ditte di elaborazione dati e tre soggetti che pur non iscritti ad alcun ordine professionale di fatto svolgevano attività di consulenza. Il gip del tribunale di Prato Francesco Pallini ha ordinato gli arresti domiciliari per sette di loro. Si tratta di Chao Wu dello studio R.W., di Alessandro Frati e Alessandra Belliti dell'omonimo studio, di Giuseppe Cannatà e di Marta Gabbriellini dello studio Cannatà, di Jiejie Hu alias Jessica e Weijie Hu alias Sara del Centro elaborazione dati di Guo Yangping. L'ottavo, Paolo Sant'Angelo, titolare dell'omonimo studio, è stato sottoposto a obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

I sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che hanno coordinato le indagini, avevano chiesto la custodia in carcere. Il gip ha ritenuto sufficiente i domiciliari e l'obbligo di dimora "per mancanza del vincolo associativo e per l'incensuratezza di gran parte di loro".

Gli indagati sono ben 210 di cui 193 cinesi e 17 italiani. I reati contestati a vario titolo sono: falsità ideologica, per induzione, commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, favoreggiamento, ai fini del profitto, della permeanenza nel territorio dello Stato di stranieri privi di titolo, nonchè contraffazione, alterazione o utilizzo di documenti al fine del rilascio del permesso di soggiorno.

NOMI CHE RITORNANO E IL TARIFFARIO

Tra gli indagati ci sono anche due dei cinesi condannati per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, alla permanenza e all'impiego di manodopera clandestina nell'ambito dell'inchiesta sulla Confezione Massimo. Inoltre dieci sono titolari/soci e 19 dipendenti di studi professionali mentre 181 sono cinesi che hanno ottenuto il permesso di soggiorno indebitamente. Tra questi 52 sono imprenditori occulti, 46 prestanome e 83 lavoratori fittiziamente assunti da ditte fantasma. Complessivamente sono sei gli studi professionali coinvolti nell'inchiesta e un centro elaborazione dati. I clienti cinesi sono migliaia. D'altronde il tariffario proposto per i loro servizi era accattivante: 150 euro per un'apertura d'impresa, 15 euro per le buste paga, 50 euro per la contabilità e 10 euro per il Kit per il permesso di soggiorno

I LINGOTTI

Solo in questa operazione l'Inps ha accertato un'elusione contributiva di ben 7 milioni di euro e 1,5 milioni di contribuzione fittizia. Risparmi che permettevano agli imprenditori orientali di arricchirsi enormemente alle spalle della collettività. Non è un caso che nelle abitazioni di due titolari occulti delle aziende coinvolte nell'inchiesta siano stati scoperti contanti per 250mila euro e in una delle due ben 4 lingotti d'oro del peso di 100 grammi l'uno contrassegnati da un idiogramma cinese. Non è chiaro se siano stati realizzati ad Arezzo ma oggi il procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi ha annunciato che i legami tra Prato e il distretto orafo aretino saranno oggetto di nuovi filoni d'indagine.

IL RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L'inchiesta nasce da una segnalazione della Polizia municipale di Prato alla Procura dopo aver accertato l'inesistenza di un'azienda che sulla carta risultava attiva e con ben 48 dipendenti. Era il 2017. La notizia di reato fu siglata e inviata dall'allora ispettrice Flora Leoni, oggi assessore alla polizia municipale. La Procura ha deciso di approfondire e ha affidato le indagini al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza che ha una competenza ed esperienza specifica in materia. Si è aperto quindi un vaso di pandora. Sempre più spesso il solito.

(e.b.)