17.05.2021 h 17:59

Pericolo sulla Declassata per un albero che si è inclinato, intervento dei vigili del fuoco. Traffico in tilt

E' successo intorno alle 14.30 di oggi. La rimozione della pianta è durata un paio di ore. Pesanti le ripercussioni sul traffico

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un pino, tra quelli presenti lungo la Declassata, che si è pericolosamente inclinato creando un rischio per i veicoli in transito. E' successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio.La richiesta di intervento è arrivata al comando provinciale di via Paronese intorno alle 14.30. Quello tra il Ponte Lama e lo svincolo con viale della Repubblica in direzione Museo Pecci, il tratto di strada interessato dall'intervento che è andato avanti per quasi due ore creando pesanti disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e i tecnici dell'Anas.