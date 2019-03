27.03.2019 h 12:07 commenti

Peretola, tre sindaci pratesi sfilano alla manifestazione contro l'ampliamento

Biffoni, Puggelli e Prestanti si uniranno a Falchi, Biagioli e Fossi per ribadire il proprio no al progetto. Silvia La Vita (M5S) attacca il primo cittadino di Prato

Alla manifestazione contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola in programma per sabato 30 marzo, ci saranno i sei sindaci contrari al progetto e firmatari del ricorso al Tar contro il decreto ministeriale di Via. Dal pratese arriveranno Matteo Biffoni di Prato,Francesco Puggelli di Poggio a Caiano, Edoardo Prestanti di Carmignano che si uniranno a Emiliano Fossi di Campi Bisenzio, Alessio Biagioli di Calenzano e Lorenzo Falchi di Sesto Fiorentino. Nella lettera in cui i sei sindaci annunciano la loro partecipazione al corteo che prenderà il via alle 14.30 dal Polo scientifico di Sesto con arrivo al parcheggio scambiatore dell'aeroporto, si ricorda che il Governo, "senza dare ascolto alle istanze delle comunità locali" il 6 febbraio "ha deciso di andare avanti con un progetto che avrà pesantissime conseguenze sul futuro del nostro territorio e sul suo sviluppo, cancellando il Parco della Piana e vanificando oltre 30 anni di pianificazione urbanistica. L'esito della Conferenza dei servizi non ha però messo la parola fine alla battaglia contro la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze. Pensiamo che siano valide ed attuali tutte le motivazioni che ci hanno portato a presentare il ricorso al Tar che andrà in udienza il prossimo 3 aprile e che potrebbe rimettere in discussione un'opera impattante, legata ad una visione di futuro limitata che avvantaggia pochi a scapito di molti".

Il Movimento 5 Stelle di Prato vede con diffidenza la partecipazione di Biffoni alla manifestazione di sabato prossimo accusandolo di essere mosso solo da interessi elettorali alla luce di scelte meno nette in merito compiute nel suo mandato che volge al termine: "Durante questi 5 anni, - afferma La Vita - Biffoni non ha mai partecipato a una manifestazione, perché evidentemente era più importante tutelare l'immagine del governo, del suo amico Renzi e del suo partito, PD, da cui e' stato partorito e voluto il progetto. Nemmeno ha avuto il coraggio nel 2014 di andare contro il suo partito e depositare il primo ricorso al Tar, nonostante le varie promesse fatte prima di essere eletto. Ma oggi siamo in campagna elettorale, al governo ci sono altri e Biffoni per magia cambia idea. Questo modo di fare politica è vergognoso e ci auguriamo che i pratesi l'abbiano finalmente capito", conclude la consigliera comunale dei Cinque Stelle annunciando che sabato sarà presente assieme agli altri consiglieri e alla candidata sindaco Antonella Leone.