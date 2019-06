24.06.2019 h 19:27 commenti

Peretola, Osservatorio ambientale "fantasma": dove sono i documenti sul rispetto delle prescrizioni?

La pagina web è inaccessibile da mesi. Su richiesta dell'associazione Vas di Prato, il responsabile per la trasparenza del ministero dell'Ambiente ha imposto la pubblicazione entro il 2 luglio

Chi volesse leggere e studiare come Enac e Toscana Aeroporti hanno rispettato le oltre 140 prescrizioni imposte dalla commissione ministeriale di Via (valutazione impatto ambientale) per ottenere il via libera alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, dovrà armarsi di molta pazienza. Da mesi risulta irraggiungibile la pagina web dell'Osservatorio ambientale a cui è stato dato il compito di verificare l'ottemperanza degli obblighi tecnici che il ministero ha imposto per attenuare l'impatto ambientale, acustico e urbanistico dell'opera. Aver adempiuto alle 62 prescrizioni e alle 80 sotto prescrizioni era condizione necessaria per ottenere il decreto Stato-Regioni che ha dato il via libera all'opera. Ora, è vero che il Tar della Toscana ha annullato quel decreto di Via con tutte le prescrizioni in esso contenute, e che il ministero ha sospeso in autotutela il decreto Stato-Regioni che è anche oggetto del terzo ricorso al Tar da parte del fronte del No, tra cui i Comuni di Prato, di Poggio a Caiano e di Carmignano e della Provincia di Prato, ma l'indisponibilità di quella documentazione pubblica la dice lunga sulla trasparenza dell'intera vicenda su cui, lo ricordiamo, sono in ballo milioni di euro di soldi dello Stato.

La pagina dell'Osservatorio è l'unica indisponibile da mesi nell'elenco che il ministero dell'ambiente dedica a questo tipo di organismi. Dando per buona la giustificazione sulla presenza di problemi tecnici al portale, l'associazione Vas-Vita ambiente salute di Prato ha chiesto accesso agli atti per avere copia di tutta la documentazione non pubblicata. Tale richiesta finora è caduta nel vuoto. Diciamo finora, perchè proprio oggi, 24 maggio, è arrivata la lettera del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza del ministero dell'Ambiente, Silvana Riccio, a cui si è rivolta l'associazione pratese, che invita il direttore generale per le valutazioni ambientali e i dirigenti delle divisioni competenti a fornire documenti e informazioni richieste. Atti che dovranno essere pubblicati entro il 2 luglio. D'altronde se le prescrizioni sono state rispettate perfettamente e a norma di legge, cosa ne frena la completa pubblicazione? Perchè non mostrare a tutti come sono stati risolti rischi e impatti legati a questa opera proprio per mettere a tacere chi la contesta anche sotto il profilo tecnico?

Per i pratesi, ad esempio, sarebbe interessante capire come sia stato risolto il rischio d'incidentalità aerea connesso alla presenza della Toscochimica al Macrolotto 2 lungo la rotta di atterraggio della nuova pista contenuta nel masterplan 2014-2029. Azienda, che, lo ricordiamo, è a rischio rilevante secondo la direttiva Seveso. La prescrizione prevedeva uno studio da parte di un soggetto terzo pubblico.