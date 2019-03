Toscana Aeroporti attacca il sindaco di Prato Matteo Biffoni per la sua adesione, assieme ad altri cinque sindaci, alla manifestazione dei comitati di sabato prossimo, 30 marzo, contro il progetto di ampliamento dello scalo fiorentino che porterà aerei in entrata e in uscita sui cieli pratesi e della Piana (LEGGI) . Secondo quanto riportato dall'Ansa, il vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti,a margine dell'evento di Dario Nardella organizzato ieri sera, 27 marzo, al Palacongressi di Firenze, ha espresso in modo ironico le sue perplessità in merito alla presenza di Biffoni: "Mi chiedo quali altri obiettivi può avere il sindaco di Prato a partecipare" al presidio contro l'ampliamento dello scalo di Firenze, "quando l'aeroporto non ha alcun impatto. Forse è preoccupato per le caverne dei pipistrelli che sono l'unico aspetto che la Via e la Conferenza dei servizi hanno identificato come problematica per il Comune di Prato".

La replica del sindaco Biffoni comunque, è arrivata a stretto giro di posta: “Dispiace che dopo anni di discussioni sul progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola ancora Roberto Naldi non abbia colto quale sia il problema. Dispiace perché in ogni sede ho ripetuto che siamo ben consci delle opportunità di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, ma come sindaco prima di tutto mi voglio e mi devo far carico delle legittime preoccupazioni di quella parte di cittadini che ancora non ha avuto risposte circa le proprie ansie. Il nuovo aeroporto non avrà alcun impatto negativo sulla qualità della vita dei pratesi? Meglio, ma Naldi ce lo dimostri con risposte concrete alle osservazioni, e se ne è così sicuro e certo venga a dirlo a Prato, carte e dati alla mano. E’ proprio questo atteggiamento, quello di chi ride delle preoccupazioni dei cittadini invece di dare risposte serie, a portare alle manifestazioni che sono legittime modalità di espressione dei cittadini. Come tutti sanno ho sempre ritenuto il ricorso al Tar un’extrema ratio e avrei preferito di gran lunga stare sui tavoli del confronto, ma non ci è stato concesso. Ho sempre posto le preoccupazioni della città di Prato in modo rispettoso e lo stesso rispetto lo pretendo però per i miei concittadini. Sabato alla manifestazione Prato sarà rappresentata perché prima delle opportunità economiche vengono le preoccupazioni per il benessere dei cittadini”.

Parole pesanti a cui si aggiunge lo schiaffo finale rivolto a tutti partecipanti: "Mi auguro che sabato ci sia bel tempo, così si fanno una bella scampagnata", ha aggiunto Naldi.