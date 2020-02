13.02.2020 h 17:25 commenti

Peretola, il Consiglio di Stato affossa il progetto di pista parallela. Vittoria dei Comitati e dei Comuni

Confermata la sentenza del Tar che aveva bocciato il decreto ministeriale di Via. A questo punto tutto l'iter torna al punto di partenza: Enac e Toscana Aeroporti dovranno mettere mano ad un nuovo progetto diverso dall'attuale

Il Consiglio di Stato affossa definitivamente il progetto di ampliamento di Peretola messo a punto da Enac e Toscana Aeroporti. I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti confermato la sentenza del Tar dello scorso maggio che aveva accolto i ricorsi dei comitati e dei Comuni contrari al progetto, tra cui quello di Prato. Sentenza contro la quale avevano presentato ricorso Enac, Toscana Aeroporti, ministeri dei Trasporti e dei Beni culturali e incidentalmente della Regione.

A questo punto il decreto ministeriale di Via è stato annullato definitivamente. Significa che il progetto per realizzare una pista parallela all'autostrada, che avrebbe portato aerei in decollo e in atterraggio sui cieli di Prato e della Piana, è di fatto azzerato. Enac e Toscana Aeroporti, nel caso volessero insistere sulla strada dell'ampliamento di Peretola, dovranno mettere mano da capo al progetto che, naturalmente, dovrà discostarsi non di poco da quello bocciato dai giudici amministrativi. Tutto l'iter, in altre parole, riparte da zero.

Nella sentenza confermata oggi dal Consiglio di Stato, i giudici del Tar di Firenze avevano contestato la procedura seguita per redigere il decreto di Via e anche l'alto numero di prescrizioni.

Il decreto di Via era stato impugnato dai comitati contrari al progetto sostenuti da alcuni partiti, associazioni ambientaliste, ordine degli architetti e consiglieri comunali; dai Comuni di Sesto Fiorentino, Prato, Campi Bisenzio, Calenzano e Poggio a Caiano, Carmignano.