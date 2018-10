Nei giorni scorsi, di fronte al continuo valzer di posizioni opposte all'interno della Lega, il coordinatore toscano Stefano Mugnai ha lanciato un avvertimento al partito di Salvi condizionando l'alleanza alle prossime regionali a un "si"netto e chiaro verso la nuova pista che porterà sulla Piana e su Prato aerei in decollo e in atterraggio. Un problema che nel centrodestra pratese non esiste e anzi, forse la contrarietà al potenziamento di Peretola e' uno dei pochi punti fermi di questa potenziale alleanza alle amministrative 2019. "Innanzitutto vorrei sapere dalla Lega cosa vuole fare sull'aeroporto definitivamente - afferma l'onorevole azzurro Giorgio Silli - poi su questa base vedremo cosa succederà da qui a un anno e mezzo. Per quanto ci riguarda siamo sempre stati in antitesi al nostro partito regionale. Un contrasto vero e non di facciata come abbiamo visto in altri partiti. La costituzione garantisce ai parlamentari il voto secondo coscienza, per cui voteremo contro a qualsiasi atto pro Peretola. Abbiamo una sola parola, quella data agli elettori".

Sull'ampliamento dell'aeroporto Forza Italia di Prato prende nuovamente le distanze dalla linea regionale, da sempre favorevole all'opera. Lo fa precisando che qualunque atto pro Peretola che passerà dal Parlamento troverà il voto contrario dei suoi due deputati, Giorgio Silli ed Erica Mazzetti. Quest'ultima, in particolare, fa parte della commissione Ambiente, Lavori pubblici e Infrastrutture della Camera e già da ora annuncia che voterà contro l'ampliamento dell'aeroporto quando approderà la relazione sul rapporto costi-benefici di una serie di opere in forse, tra cui il Vespucci. "Questa è da sempre la nostra posizione e saremo coerenti. - afferma Mazzetti - la Toscana ha bisogno di potenziare le infrastrutture ma non certo a discapito della salute dei cittadini. È necessario invece potenziare i collegamenti con Pisa".