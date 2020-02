14.02.2020 h 15:42 commenti

Peretola, ecco perché il Consiglio di Stato ha bocciato la Via: "Manifesta irragionevolezza”

La sentenza che conferma quella del Tar di Firenze pone seri dubbi sulla procedura con la quale il ministero è arrivato a dare il via libera al progetto. Censurata anche la scelta di escludere i Comuni dall'Osservatorio

Difetti di istruttoria sommati a giudizi ora contradditori ora illogici perché la bellezza di settanta prescrizioni mal si concilia con il parere favorevole rilasciato in sede di Valutazione ambientale. Il Consiglio di Stato, che ieri ha fatto del progetto della nuova pista dell'aeroporto di Firenze un cadavere ( LEGGI ), parla di “manifesta irragionevolezza” perchè – dice la sentenza – la Commissione di Valutazione impatto ambientale ha dato il via libera in assenza di soluzioni alle prescrizioni che lei stessa aveva chiesto venissero affrontate. Nelle 94 pagine della sentenza, i giudici censurano anche la scelta di escludere dell'Osservatorio i Comuni, “circostanza – è scritto – che ha impedito di presentare specifici rilievi una volta approvati i progetti esecutivi”. Insomma, una bocciatura su tutta la linea che ricalca pressoché totalmente il pronunciamento del Tar impugnato da Toscana Aeroporti, Enac, ministero dei Trasporti e ministero dei Beni culturali e dalla Regione in via incidentale.La lunghissima battaglia giudiziaria che ha contrapposto i comitati, i Comuni e le associazioni contrarie al fronte del 'sì aeroporto', trova spazio nell'articolata decisione del Consiglio di Stato. Una decisione che insiste tantissimo sulle prescrizioni e sulla necessità di ripetere la Via a fronte di rilevanti mutamenti dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente. Il fatto è che le decine di prescrizioni non sono sfociate in una nuova Valutazione di impatto ambientale. E' vero – dice sostanzialmente il Consiglio di Stato – che il progetto di un aeroporto è così ponderoso da non poter pretendere di avere subito una definizione irreversibile, ma è altrettanto vero che per il progetto del nuovo Vespucci i ritocchi, le aggiunte e i frazionamenti sono stati troppi e tutto ciò per “evitare di passare da una nuova Via”. E doveva essere la Via a comandare soluzioni ai problemi sollevati, non la Conferenza dei servizi intervenuta successivamente a licenziare il progetto che poi però ha incontrato lo sbarramento del Tar.Sintetizzando il ragionamento dei giudici del Consiglio di Stato, per consentire alla nuova pista di inserirsi in un'area già fortemente urbanizzata era necessario provvedere ad una serie di opere – sottoattraversamento dell'autostrada e spostamento del Fosso Reale, per citarne due – che dovevano essere sostenute da soluzioni progettuali individuate attraverso studi che dovevano essere fatti prima. Il motivo è che le soluzioni progettuali avrebbero dato risposta al rischio idraulico, al rischio incidenti, al rischio del 'bird striking' non secondario in un'area come quella prevista per il Parco della Piana prima che per la nuova pista.“Il raffronto tra le valutazioni della Commissione e il contenuto delle prescrizioni consente di concludere – scrive il Consiglio di Stato – che la Commissione non si è limitata a dettare condizioni ambientali ma da un lato ha imposto la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni progettuali, dall'altro ha richiesto l'approfondimento di studi che avrebbero dovuto invece essere presentati prima ai fini dell'ottenimento della Via e non semplicemente verificati in sede di ottemperanza”. Una deviazione procedurale, questa, fortemente stigmatizzata e che ha contribuito pesantemente al giudizio di “irragionevole decisione” espresso dai giudici romani.