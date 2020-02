25.02.2020 h 14:08 commenti

Peretola, doppio attacco dei comitati: "No a commissario e ora si metta a norma l'aeroporto attuale"

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato i comitati non si fermano, il prossimo obiettivo è mettere in sicurezza l'Amerigo Vespucci anche dal punto di vista ambientale applicando le prescrizioni previste dalla decreto di Via del 2003. Pisa deve diventare l'aeroporto di riferimento

I comitati e le associazioni No all’aeroporto di Peretola continuano la loro battaglia su due fronti: la messa in regola dell’ Amerigo Vespucci secondo le prescrizioni del decreto di Via del 2003 che prevede anche l’interramento dell’autostrada A11 nel tratto finale, e l’eventuale iter legale contro l’istituzione del commissario straordinario, proposto dal leader di Italia dei Valori Matteo Renzi, per la gestione del nuovo aeroporto. Contemporaneamente ribadiscono, insieme anche ai due ex sindaci di Prato Roberto Cenni e Fabrizio Mattei, l’importanza di ampliare e potenziare Pisa.

“A giorni – ha spiegato Gianfranco Ciulli – abbiamo un incontro con il prefetto di Firenze valuteremo come muoverci ma l’aeroporto deve essere messo in sicurezza non solo ambientale e per farlo bisogna che le prescrizioni previste dal decreto di Via 676/2003 ,che è attuativo, siano rispettate. Dobbiamo proteggere gli abitanti di Peretola e di Quaracchi”.

Adf, al tempo gestore dell’Amerigo Vespucci, infatti, aveva fatto ricorso per quanto riguarda la parte delle prescrizioni ma il tribunale aveva dato parere negativo.

L’altro fronte caldo resta quello della possibilità di un nuovo progetto per l’aeroporto di Firenze. “Per noi la questione è chiusa – ha spiegato Paolo Paoli – se si dovesse presentare un nuovo piano bisognerebbe ripartire dalla Vas, dal Master Plan dalla Vis e dalla Via”. Stop anche alla proposta di Matteo Renzi di procedere con un commissario straordinario. “Se si dovesse andare in questo senso – ha spiegato Guido Giovannelli dello studio legale Giovannelli – valuteremo la situazione ma penso che si possano sollevare questioni di legittimità costituzionale in quanto la legge prevede che lgli aspetti ambientali e di salute prevalgano sul miglioramento infrastrutturale e di sviluppo economico. A questo si aggiunge anche il rispetto delle normative comunitarie in materia ambientale”.

Quindi secondo i Comitati, ma anche gli ex sindaci di Prato Roberto Cenni e Fabrizio Mattei l’unica strada è quella di potenziare la struttura pisana. “Pisa – ha spiegato l’ex sindaco di centrodestra – può diventare la più grande infrastruttura del centro Italia con la realizzazione della terza pista ma anche il potenziamento di tutti i collegamenti ferroviari regionali che porrebbero beneficio a tutta la popolazione, inoltre la delibera regionale per il nuovo aeroporto Prato ha bloccato 700 ettari di territorio che ora devono essere ripensati, Biffoni avrebbe dovuto fare opposizione tramite il Tar”. Anche per Mattei il futuro è Pisa: “La sentenza è un ko definitivo per la nuova pista ora bisogna valorizzare Pisa che è il futuro economico e ambientale della Toscana.”





