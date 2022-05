12.05.2022 h 17:01 commenti

Peretola, Biffoni e Puggelli freddi sul nuovo progetto: "Nessuna cambiale in bianco"

I sindaci di Prato e Poggio a Caiano intervengono sull'ipotesi progettuale voluta dal presidente della Regione Giani con la pista obliqua e più corta e chiedono di vedere le carte

"Nessuna firma su cambiali in bianco". Sulla nuova ipotesi progettuale per potenziare l'aeroporto di Firenze a cui Enac ha dato il proprio via libera, i sindaci di Prato e Poggio a Caiano, Matteo Biffoni e Francesco Puggelli, ribadiscono quanto già detto fino a oggi: "Nessuno ci ha ancora mostrato alcun progetto su cui poterci esprimere nel merito dopo i dovuti approfondimenti, dunque la nostra posizione resta la stessa". Della nuova ipotesi di pista si sa solo quello che il presidente della Regione Eugenio Giani, ha dichiarato in questi mesi: è obliqua e lunga 2.200 metri, dunque più inclinata, anche se non si sa di quanto, e più corta della precedente bocciata dai tribunali amministrativi. Nessuna carta però è stata ancora mostrata a supporto di quanto affermato. E senza carte i sindaci non si siedono ad alcun tavolo. "Nessun accordo sulla fiducia o a scatola chiusa.- sottolinea Puggelli - Va costruita con serietà sulla base degli atti. Al momento nessuno ci ha convocato". E questo vale anche rispetto al messaggio della segretaria regionale del Pd Simona Bonafè per un sostegno collettivo al nuovo progetto: "Io sono contento che torni la politica. - afferma Biffoni - Quando si arriva davanti ai tribunali è una sconfitta per tutti. Per i precedenti ricorsi non abbiamo avuto alternativa. La politica però non significa essere sempre tutti d'accordo costantemente su tutto ma confrontarsi sui temi fondamentali delle nostre comunità".

Pare che con la nuova inclinazione, qualunque essa sia, Prato "esca dai radar" degli atterraggi e dei decolli. Non sarà così però per le colline medicee. Nel caso il Comune di Poggio a Caiano è pronto a dare battaglia così come ha fatto contro il precedente master plan: "I nostri dubbi sulla precedente pista erano talmente fondati nel merito che poi la giustizia ci ha dato ragione. - conclude Puggelli -Gli ostacoli sul fronte ambientale e non solo, erano enormi. Ho i miei dubbi che un'inclinazione di pochi gradi possa risolverli ma aspettiamo le carte. Siamo pronti a farci stupire".

(e.b.)