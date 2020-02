17.02.2020 h 14:17 commenti

Perdita nella rete idrica in via Cava, rubinetti a secco a San Giusto

Lo ha comunicato Pubbliacqua specificando che la situazione tornerà alla normalità solo nel pomeriggio

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Prato che a causa di un intervento di riparazione di una perdita in via Cava, si verificheranno mancanze d'acqua dalle 14 di oggi, 17 febbraio, nel quartiere San Giusto. "I nostri tecnici - spiega in una nota l'azienda - stanno lavorando, ma dati i problemi tecnici dell’intervento ed i tempi necessari poi al ritorno della pressione dell’acqua nelle tubazioni, la situazione potrà tornare a normalizzarsi con gradualità nel primo pomeriggio".

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.