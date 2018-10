16.10.2018 h 10:09 commenti

Perdita nell'acquedotto industriale, il sottopasso di via Paronese sarà chiuso per tutto il fine settimana

Lo ha deciso il Comune per permettere alla ditta incaricata da Gida il ripristino in sicurezza. Per non gravare ulteriormente sul traffico già in difficoltà per il cantiere della fognatura industriale i lavori saranno effettuati sabato e domenica

Non bastava il cantiere per la costruzione della fognatura industriale a congestionare il traffico alle Fontanelle e lungo l'Asse delle Industrie. Stamani, 16 ottobre, si è aggiunto un imprevisto che renderà necessaria la chiusura del sottopasso di via Paronese per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. In via di Baciacavallo, proprio poco prima dell'interramento per chi proviene dal Macrolotto 2, è comparso un avvallamento nell'asfalto causato da una perdita dell'acquedotto industriale che è stata localizzata al centro della carreggiata. Lo hanno accertato stamani polizia municipale, ufficio Mobilità del Comune e i tecnici di Gida, responsabile dell'acquedotto e della fognatura industriale. Intervenire in quel tratto di strada richiede necessariamente la chisura del sottopasso.

A preoccupare è la coesistenza di due cantiere stradali a pochissima distanza l'uno dall'altro con tutto ciò che comporta in termini di file e sicurezza. Solo tre giorni fa, un ventunenne è morto schiantandosi con la sua auto su un delimitatore del cantiere per la fognatura industriale ( LEGGI ) . La velocità era molto sostenuta ma la polizia municipale sta comunque effettuando degli accertamenti sulla regolarità della segnaletica del cantiere. Il nuovo intervento complica ulteriormente il quadro. Per questo è stato deciso che il ripristino dell'acquedotto sarà effettuato sabato e domenica prossimi quando il traffico ridotto dovrebbe rendere meno "dolorosa" la chiusura del sottopasso.

Se la ditta che incaricherà Gida non riuscirà a terminare l'intervento entro domenica, si profilerà un lunedì nero per chi si deve spostare in auto per raggiungere il lavoro e le scuole.