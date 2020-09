10.09.2020 h 16:43 commenti

Perdita d'acqua in via Genova a Montemurlo, la riparazione attesa da settimane

Il guasto segnalato venti giorni fa a Publiacqua che ha subito inviato i tecnici per il sopralluogo. Poi più niente e l'acqua continua a scorrere

Una perdita d'acqua segnalata più di venti giorni fa, oggetto di un sopralluogo praticamente immediato da parte di Publiacqua ma ad oggi, giovedì 10 settembre, ancora in attesa di essere riparata. Stesso copione di sempre: i tempi lunghissimi tra il momento della verifica del problema e la risoluzione. Questa volta succede a Montemurlo, in via Genova, zona Molino. I cittadini hanno telefonato a Publiacqua per segnalare l'abbondante perdita d'acqua con tanto di zampillo e pochi giorni dopo hanno notato il segno sull'asfalto che serve a indicare alle squadre di intervento il punto della rottura della tubazione. Da allora sono passate circa tre settimane: l'acqua continua a scorrere lungo il marciapiede e ad alimentare la pozza che si è formata e che aumenta di giorno in giorno. “Un inutile spreco di una risorsa fondamentale che la stessa azienda raccomanda di preservare”, l'amaro commento dei cittadini.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

