28.07.2020 h 16:38 commenti

Si schianta con la macchina sulla 325, illesa insieme ai suoi due figli

Incidente questo pomeriggio all'altezza di Villa Guicciardini a Usella. La macchina viaggiava in direzione Vernio e quindi ha fatto un salto di corsia. Sul posto la Municipale e un'ambulanza della Misericordia di Vaiano

Perde il controllo della vettura e sbatte contro il muro di villa Guicciardini, illesa la guidatrice e i suoi due figli. E’ successo questo pomeriggio 28 luglio, poco dopo le 14,30 sulla provinciale 325 in località Usella. Secondo una prima ricostruzione della Municipale la macchina guidata da una 33enne, che viaggiava in direzione Vernio, ha iniziato improvvisamente a sbandare, ha fatto un salto di corsia, fortunatamente nessuna vettura proveniva da Vernio, e infine ha colpito il muro della villa. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Vaiano che ha trattato i feriti direttamente in loco.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

