Perde il controllo della sua auto, sbanda ad uno svincolo della declassata, esce di strada, resta illeso, ma nasconde nella macchina due “panetti” di hashish (circa 200 grammi), due dosi termosaldate di cocaina e una bilancina elettronica. Il 25enne incensurato residente a Montemurlo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Iolo.L'incidente è avvenuto ieri sera, all'arrivo della pattuglia. il giovane si è mostrato molto nervoso, circostanza che ha insospettito sia i militari sia la Municipale arrivata per effettuare i rilievi. La macchina è stata quindi perquisita più approfonditamente. Successivamente i militari ,con il supporto della Municipale, hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo, e hanno trovato altri 90 grammi di hashish, materiale da confezionamento ed un dispositivo per il sottovuoto.Il 25enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Montemurlo, con permanenza in casa negli orari notturni. Nell’auto dell’arrestato viaggiava anche una 25enne trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, considerato per uso personale, quindi è stata segnalata alla Prefettura fiorentina.