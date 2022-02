01.02.2022 h 19:24 commenti

Perde il controllo della macchina e finisce in una scarpata

E' successo in via di Moschignano a Vaiano, l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia inviata dal 118 e dai vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo mettendolo in sicurezza





Secondo una prima ricostruzione l'uomo che viaggiava in direzione Vaiano potrebbe aver perso il controllo del mezzo. Non sono coinvolti altre vetture.

. Perde il controllo della vettura e finisce in una scarpata. E' successo oggi 1 febbraio poco dopo le 19 in via di Moschigano a Vaiano, sul posto un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura e messo in salvo il conducente.Secondo una prima ricostruzione l'uomo che viaggiava in direzione Vaiano potrebbe aver perso il controllo del mezzo. Non sono coinvolti altre vetture.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus