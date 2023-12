18.12.2023 h 18:17 commenti

Perde il controllo della guida, finisce contro un palo e poi si ribalta: incidente in via Cava

Alla guida dell'auto un uomo di 40 anni rimasto quasi illeso ma trasportato ugualmente al pronto soccorso per accertamenti sulla sua condizione psicofisica. Pesanti ripercussioni sulla viabilità. Chiuso un tratto di strada

Prima lo schianto contro un palo e poi il ribaltamento. Spettacolare incidente stradale intorno alle 17.45 di oggi, lunedì 18 dicembre, in via Cava, all'altezza della rotonda di viale 16 Aprile. Al volante dell'auto, una Porsche Cayenne, un cinese di 40 anni che per motivi in corso di accertamento ha perso il controllo della guida e si è cappottato. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori: ambulanza inviata dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L'automobilista, che nell'impatto è rimasto praticamente illeso, è stato comunque trasportato al pronto soccorso, anche per le verifiche sulla sua condizione psicofisica. Nella vettura gli agenti della Municipale hanno trovato un'ingente quantità di droga, probabilmente Ketamina. L'uomo è quindi stato sottoposto ai test tossicologici e in attesa dei risultati rimane piantonato al Santo Stefano.Sembra del tutto accertato che non siano stati coinvolti altri veicoli e che dunque il quarantanne avrebbe fatto tutto da solo. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità, rallentata per dare modo alla polizia municipale di effettuare i rilievi di legge. Lunghe code si sono formate all'incrocio dove la rotonda divide la frazione di Tobbiana da quella di San Giusto e regola il traffico che scorre sulla Tangenziale. Un tratto di strada è stata completamente chiusa al passaggio dei veicoli.