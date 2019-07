12.07.2019 h 10:24 commenti

Perde il controllo della guida e si schianta contro tre auto in sosta, venticinquenne finisce all'ospedale

L'incidente è avvenuto all'alba di oggi in via don Pio Vannucchi. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia della polizia municipale. Il giovane è stato trasferito al Santo Stefano in codice giallo

E' finito contro tre macchine parcheggiate mentre alla guida della sua auto percorreva via don Pio Vannucchi. L'uomo, albanese di 25 anni, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice giallo per diversi traumi. L'incidente è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 12 luglio. La richiesta ai soccorritori è arrivata intorno alle 5.30. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti hanno fatto richiesta ai sanitari di sottoporre il giovane all'alcoltest per accertare l'eventuale stato di ebbrezza, verifica, questa, che fa parte della prassi.



