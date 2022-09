31.08.2022 h 13:17 commenti

Perde il controllo della guida e abbatte un contatore dell'acqua, una cassetta dell'Enel e due segnali stradali

L'incidente è avvenuto a Montemurlo. Al volante un uomo di 34 anni. La Municipale sta lavorando per accertare i motivi per i quali l'auto è finita fuori strada

Ha perso il controllo dell'auto e in colpo solo ha abbattuto un contatore dell'acqua, una cassetta dell'Enel e due cartelli stradali. Protagonista dell'incidente, che per poco non ha danneggaito anche il tirante di un lampione, un uomo di 34 anni, residente a Montale. E' successo intorno alle 10.15 di ieri, martedì 30 agosto, all'incrocio tra via Montalese e via Loi a Montemurlo.In corso di accertamento le cause per le quali il conducente dell'auto, una utilitaria Chevrolet, sia finito fuori stradaSul posto è intervenuta una pattuglia della Municipale per i rilievi.