06.10.2022 h 08:23

Perde il controllo dell'auto, sfonda il guard rail e finisce nel sottopasso

Un 35enne è rimasto ferito nel terribile incidente avvenuto stanotte alla rotatoria di Capezzana. Soccorso da 118 e vigili del fuoco, insieme al passeggero, sono stati portati in ospedale in codice rosso. La Municipale ha dovuto chiudere la declassata in direzione Pistoia



Un uomo di 35 anni è rimasto ferito in uno spaventoso incidente accaduto stanotte, 6 ottobre, intorno alle 2 alla rotatoria di Capezzana. Ferito anche il passeggero. Il 35enne, al volante della sua auto, ha perso il controllo del mezzo al momento di imboccare la rotatoria tra tangenziale e declassata, è salito sull'aiuola che si trova al centro della rotonda e, dopo aver urtato il guard rail, è volato all'interno del sottopasso, schiantandosi sulla strada sottostante. Solo una fortunata coincidenza ha voluto che in quel momento non transitasse nessuno. Immediato l'allarme dato da altri automobilisti, con il 118 che ha inviato i soccorsi intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Il conducente e il passeggero sono stati estratti dai rottami della sua auto e trasferiti in codice rosso al vicino ospedale Santo Stefano. Fortunatamente le loro condizioni, nonostante l'incredibile dinamica, non sarebbero gravi. Intanto la polizia municipale è stata costretta a chiudere il transito in declassata nella corsia verso Pistoia. Il 35enne stava procedendo da nord in direzione sud lungo la tangenziale, quando ha perso il controllo dell'auto. Vista la dinamica della terribile carambola, la velocità doveva essere molto alta. La Municipale disporrà sul 35enne gli esami per determinare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. I vigili del fuoco hanno provveduto, con l'ausilio dell'autoscala, alla rimozione di parte della barriera, rimasta danneggiata nell'urto e che sporgeva pericolosamente sulla strada sottostante.

Edizioni locali collegate: Prato

