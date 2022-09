28.09.2022 h 09:01 commenti

Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, grave un 21enne

L'incidente è avvenuto stanotte sulla via Baccheretana tra Seano e Bacchereto. Il ferito estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Prato

Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto alle 4.45 di stanotte, 28 settembre, sulla via Baccheretana tra Seano e Bacchereto. Il giovane è uscito di strada per cause ancora da accertare. Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno estratto il 21enne dai rottami del mezzo per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell'incidente e dovranno ora ricostruirne la dinamica e, soprattutto, accertare le cause che hanno determinato la perdita di controllo dell'auto da parte del giovane conducente.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus