Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion fermo a bordo strada

L'incidente è successo nel pomeriggio sulla sr 325 all'altezza di Vaiano. Ferita una donna di 56 anni portata in ospedale in codice giallo ma con la gravità che è stata poi rivalutata in rosso

La sr 325 è stata nuovamente teatro di un grave incidente. E' successo verso le 17.45 di questo pomeriggio, 10 settembre, all'altezza di Vaiano. A farne le spese è stata una donna di 56 anni che dopo aver perso il controllo della sua vettura, ha centrato in pieno un camion fermo a bordo strada. Nell'urto la donna ha riportato un grave trauma facciale. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo che ha trasferito la ferita in codice giallo al Santo Stefano, ma una volta arrivata al pronto soccorso la gravità delle lesioni è stata rivalutata in codice rosso. Ancora in corso i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente dove non sono rimaste coinvolte altre persone. L'auto condotta dalla donna stava provenendo da Vernio in direzione Prato.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

