19.09.2021 h 11:14 commenti

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: grave un 29enne

L'incidente è successo prima dell'alba di stamani in via Firenze. Il ferito soccorso in codice rosso dal 118 e portato in ospedale. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale

Un giovane di 29 anni è stato soccorso in codice rosso prima dell'alba di stamani 19 settembre in via Firenze. Era alla guida di un'auto che alle 5 è uscita di strada, all'altezza del Las Vegas, e si è schiantata contro un albero. L'urto è stato particolarmente violento e per soccorrere il giovane sono intervenuti, oltre all'ambulanza della Croce d’oro inviata dal 118, anche i vigili del fuoco. Sarà ora la polizia municipale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare, sulla base dei rilievi effettuati sul posto, cosa possa aver causato la perdita di controllo dell'auto da parte del 29enne. Al momento sembra escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Il ferito è stato portato al pronto soccorso del Santo Stefano.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus