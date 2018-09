24.09.2018 h 15:20 commenti

Si schianta con l'auto contro il muro, chiesto l'intervento di Pegaso che non può atterrare per il vento

Grave incidente sulla sr 325 all'altezza de Il Fabbro. La polizia municipale ha chiuso la strada in entrambe le direzioni e deviato il traffico nella viabilità interna alla frazione

Gravissimo incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi 24 settembre, sulla sr325, all'altezza di Il Fabbro. Poco dopo le 14.30, il conducente di un'auto che stava scendendo da Vernio verso Vaiano, ha perso il controllo della vettura e, dopo aver sbandato, ha picchiato violentemente contro il muro di contenimento della strada. Immediato l'intervento dei soccorritori, con il 118 che ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo. I sanitari, viste le condizioni del ferito, hanno poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, per trasferirlo più rapidamente in ospedale. Il forte vento che soffiava nella zona, però, ha impedito all'elicottero di atterrare. Quindi il ferito è stato portato al Santo Stefano, dove Pegaso è riuscito ad atterrare.Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e poi per effettuare i rilievi. Il traffico è stato deviato nella viabilità all'interno della frazione, in entrambi i sensi di marcia. Solo verso le 16 la circolazione ha ripreso normalmente.