16.01.2020

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard rail: grave una donna di 31 anni

L'incidente nella notte in declassata non lontano dall'ingresso del casello di Prato Ovest. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La giovane soccorsa in codice rosso e portata in ospedale

Una donna di 31 anni, di nazionalità albanese, è rimasta ferita in maniera grave questa notte, 16 gennaio, in un incidente avvenuto sulla declassata. La giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, intervenuta con la pattuglia dell'Ufficio sinistri, era a bordo della sua Panda e stava percorrendo il viale Leonardo da Vinci in direzione Pistoia, quando ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e si è schiantata contro il guard rail. L'incidente è avvenuto alle 3.30 non distante dall'ingresso autostradale di Prato Ovest e, al momento, non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza che ha soccorso in codice rosso la sfortunata conducente, poi trasferita al Santo Stefano dove si trova ricoverata. La polizia municipale ha chiesto ai sanitari di effettuare i test per accertare un eventuale abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. I risultati arriveranno nei prossimi giorni.

Edizioni locali collegate: Prato

