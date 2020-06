14.06.2020 h 18:46 commenti

Perde il controllo dell'auto e si ribalta in via Roma, ferito un uomo

Il conducente, un 46enne, è stato trasportato all'ospedale da un'ambulanza della Croce d'Oro. Sul posto la Municipale per i rilievi

Ha perso il controllo della propria auto mentre percorreva via Roma, all'altezza delle Fontanelle, e si è ribaltato. E' successo intorno alle 17.15 di oggi, 14 giugno. Protagonista un uomo di 46 anni, soccorso dall'ambulanza della Croce d'Oro e trasportato al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto la pattuglia della polizia municipale che, oltre a regolare la circolazione, ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da capire per quale motivo il conducente dell'auto ha perso il controllo. Dopo la carambola l'auto del 46enne è finita contro almeno una vetture parcheggiata in strada, danneggiandola.

