03.02.2022 h 08:43 commenti

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, grave un ventenne

L'incidente è avvenuto questa mattina in via Pistoiese a Carmignano. Il ferito portato in codice rosso in ospedale dopo essere stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco

Un ventenne è rimasto ferito in maniera seria nel ribaltamento della sua auto, avvenuto questa mattina 3 febbraio, intorno alle 7.30, in via Pistoiese nel comune di Carmignano. Il ragazzo è stato estratto dal mezzo, una Fiat Panda, dal personale dei vigili del fuoco che poi lo ha affidato ai sanitari del 118 per il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale, effettuato in codice rosso. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, cui toccherà ricostruire la dinamica dell'incidente che non avrebbe coinvolto altri mezzi oltre alla Panda guidata dal ventenne.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus