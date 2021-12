20.12.2021 h 12:52 commenti

Perde il controllo dell'auto e sbatte contro quattro vetture in sosta: il conducente era ubriaco

L'incidente è successo domenica sera in via Magnolfi: l'alcoltest ha accertato che l’uomo aveva un tasso alcolemico di oltre cinque volte il limite di legge. Altre tre patenti ritirate nel finesettimana sempre per guida in stato di ebbrezza

Quattro patenti ritirate, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre mille veicoli controllati di cui quattro sequestrati amministrativamente per mancanza di assicurazione obbligatoria. Questo il bilancio dei controlli eseguiti nel weekend da parte del reparto Pronto Intervento della polizia municipale. L'episodio più grave si è verificato nella serata di domenica in via Magnolfi quando un 35enne ha perso il controllo della propria autovettura ed urtato contro ben quattro veicoli in sosta. Immediato l’intervento della pattuglia dell’Ufficio sinistri che lo ha subito sottoposto al controllo accertando che l’uomo aveva un tasso alcolemico di oltre cinque volte il limite di legge. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente ai fini della sospensione.

Nella sera tra venerdì e sabato gli uomini di piazza Macelli hanno invece eseguito controlli contro l'abuso di alcol alla guida, utilizzando precursori alcolemici ed etilometri, mentre per verificare l'assicurazione obbligatoria dei mezzi è stato utilizzato Targa System, che consente il controllo immediato e massivo dei veicoli che scorrono sulla strada. 50 i conducenti controllati, di cui tre denunciati per guida in stato di ebbrezza. In due casi i valori fatti registrare dai conducenti sono stati quelli della fascia più alta prevista dal Codice della Strada, cioè di oltre 1,5 g/l, mentre nel terzo caso la persona in stato di ebbrezza si è rifiutata di sottoporsi all'accertamento, per cui è stato denunciato per il rifiuto e per la guida sotto effetto di alcol.

Inoltre un automobilista ha cercato di fuggire all'alt degli agenti e una volta raggiunto prima ha cercato di guadagnarsi la fuga a piedi, poi, di nuovo ripreso, si è violentemente opposto al controllo, causando anche lesioni ad un agente. L'uomo è stato condotto al Comando e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Ai controlli che si sono svolti in via Pomeria, in via Roma ed in viale della Repubblica hanno partecipato anche gli agenti dell'Unità Cinofila per la verifica preventiva dei mezzi e dei loro conducenti.