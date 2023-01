02.01.2023 h 10:04 commenti

Perde il controllo dell'auto e ne colpisce una parcheggiata, portato in codice rosso al Santo Stefano

E' successo ieri notte a Vaiano lungo la sr 325. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il mezzo si è rovesciato su un fianco

Grave incidente stradale ieri notte, 1° gennaio, a Vaiano. Attorno alle 23.30 un automobilista di 61 anni che procedeva da Vernio verso Prato lungo la sr 325 quasi all'altezza del centro del paese, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato su un fianco colpendo anche un'auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato e un'ambulanza inviata dal 118 che ha accompagnato l'uomo al Santo Stefano in codice rosso.

Le sue condizioni però non sono tali da metterne a rischio la vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Montemurlo per aiutare i sanitari nelle operazioni di soccorso di fronte a un mezzo ribaltato e alimentato a gas metano. L'uomo è rislutato negativo a tutti i test sull'uso di sostanze alla guida.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus