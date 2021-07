E' uscito miracolosamente quasi illeso dai rottami della sua auto, uscita di strada e finita contro un muretto e poi un palo della luce.

Si tratta di un 29enne che verso le 17 di oggi, 5 luglio, stava percorrendo la via Nuova per Migliana, nel comune di Cantagallo, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il 118 ha inviato in codice giallo un'ambulanza della Croce d'Oro, che ha soccorso il 29enne. Il giovane è stato poi portato per precauzione al Santo Stefano, ma fortunatamente in codice verde. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della Val di Bisenzio per compiere i rilievi dell'incidente.