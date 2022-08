26.08.2022 h 21:00 commenti

Perde il controllo dell'auto e invade la corsia opposta, nell'incidente coinvolte tre vetture

E' successo in località La Briglia, lungo la provinciale 325, sul posto tre ambulanze del 118 e la pattuglia della Municipale per i rilievi. Traffico bloccato con lunghe file in entrambe le direzioni

Ha perso il controllo della macchina, ha invaso la corsia di marcia opposta a quella in cui viaggiava e ha centrato un'altra vettura. L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di oggi 26 agosto, in località La Briglia, lungo la provinciale 325, coinvolta anche una terza vettura .

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, due della Misericordia di Vaiano con il medico a bordo e l'altra della Pubblica Assistenza di Santa Lucia, dei sei feriti solo due hanno accettato di essere trasportate all'ospedale Santo Stefano. Una pattuglia della polizia municipale della Valbisenzio ha eseguito i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora in entrambe le direzioni.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus