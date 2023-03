25.03.2023 h 10:28 commenti

Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata alla strettoia del Soccorso

E' successo stanotte. Il conducente è stato portato a Careggi in codice rosso. In corso gli accertamenti sanitari. L'auto è un groviglio di lamiere recuperato con l'autogru dei vigili del fuoco

Gravissimo incidente stradale questa notte in viale Leonardo Da Vinci alla strettoia del Soccorso. Attorno alle 4.20, per cause ancora da accertare, un automobilista è uscito fuori strada finendo nella scarpata. Sul posto sono intervenuti il 118 con un’ambulanza e l’automedica, la polizia municipale, la polizia e i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo diventato un groviglio di lamiere.Si tratta di un 42enne del pistoiese. Proveniva da Pistoia in direzione Firenze. Ha perso il controllo del mezzo che ha fatto un salto di corsia e un volo nella scarpata lasciando un semi asse sulla strada. L’uomo è stato portato in codice rosso al policlinico di Careggi. E’ ancora in sala rossa e i medici stanno attendendo l’esito di alcuni accertamenti per riservarsi la prognosi.I vigili del fuoco hanno recuperato quel che resta dell’auto con l'ausilio dell'autogru, giunta dalla centrale. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo.