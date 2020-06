04.06.2020 h 18:53 commenti

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, muore sessantaquattrenne

E' successo questo pomeriggio lungo la sr 325 a Terrigoli nel comune di Vernio. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale della Val Bisenzio

Tragico incidente stradale questo pomeriggio, 4 giugno, poco dopo le 16. Un automobilista di 64 anni è morto dopo essere finito fuori strada mentre percorreva la sr 325 in località Terrigoli nel comune di Vernio.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e non è escluso che l'uomo abbia accusato un malore prima di perdere il controllo della propria vettura. Sul posto è sopraggiunto il personale sanitario inviato dal 118 e i vigili del fuoco come supporto alle operazioni di soccorso. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, il 64enne era già morto. La polizia municipale della Val Bisenzio ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.





Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

