Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, ferito un 22enne

L'incidente è successo poco dopo mezzanotte sulla sr 325 tra La Briglia e La Tignamica. Il giovane portato in codice giallo al Santo Stefano. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco

Ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva la sr325 tra La Briglia e La Tignamica ed è finito fuori strada dopo aver urtato il ciglio e un palo della luce. E' successo poco dopo mezzanotte di oggi 20 aprile. Per fortuna il conducente dell'auto, un ragazzo di 22 anni, è uscito autonomamente dalla vettura ed è stato preso in carico dal personale del 118 per essere poi trasportato al pronto soccorso di Prato in codice giallo. Intervenuti anche i vigili del fuoco con la squadra di Montemurlo ed il mezzo polisoccorso dalla centrale. Pe rimuovere l'auto è stato poi necessario il ricorso all'autogru sempre dei vigili del fuoco. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

