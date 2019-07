22.07.2019 h 08:54 commenti

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: cinque feriti, grave un 15enne portato a Careggi

Terribile incidente all'alba di oggi a Paperino: al volante un ragazzo di 18 anni che aveva la patente da appena un mese. In ospedale tutti gli occupanti

Cinque ragazzi sono rimasti feriti, uno in maniera grave, nella terribile carambola che questa mattina, 22 luglio, all'alba ha coinvolto la Renault Modus sulla quale stavano viaggiando. Al volante c'era un pratese di 18 anni, patentato da solo un mese. Nell'auto, poi, c'erano tre 15enni e un 16enne, tutti pratesi. L'auto, alle 5, è uscita di strada mentre affrontava l'incrocio tra via Lille e via del Ferro, a Paperino, all'altezza della rotatoria con via Aldo Moro. Il conducente ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento, e il mezzo privo di controllo è schizzato via come una pallina impazzita.

Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto numerose ambulanze per soccorrere i cinque ragazzi. Il più grave è uno dei 15enni, che è stato portato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Gli altri quattro, invece, sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santo Stefano: per tutti il codice d'urgenza è il giallo. Sul posto la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e dovrà adesso ricostruire la dinamica del terribile incidente. Sembra da escludersi il coinvolgimento di altri mezzi. Disposti gli accertamenti sul 18enne alla guida per capire se aveva bevuto o se era sotto effetto di sostanze stupefacenti.